Autobauer: GM-Tochter Cruise ruft selbstfahrende Fahrzeuge nach Unfall zurück

Das mehrheitlich im Besitz von General Motors befindliche Unternehmen Cruise hat den Rückruf von 80 selbstfahrenden Fahrzeugen bekannt gegeben. Auslöser war ein Unfall in San Francisco Anfang Juni, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die in den Autos installierte Software habe in seltenen Fällen zu einer Vollbremsung bei der Durchführung eines linksseitigen Ausweichmanövers geführt.