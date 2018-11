Autobauer Guter Oktober bringt Daimlers Verkaufszahlen wieder ins Plus

StuttgartNach mehreren schwachen Monaten in Folge hat der Autobauer Daimler im Oktober erstmals wieder ein Plus bei den Verkaufszahlen verbucht. Gut 190.000 ausgelieferte Fahrzeuge der Stammmarke Mercedes-Benz entsprechen einem Zuwachs um 3,9 Prozent, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.