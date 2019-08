Autobauer: Honda baut keine Autos mehr in Argentinien

Buenos Aires Der japanische Autobauer will ab dem kommenden Jahr keine Autos mehr in Argentinien bauen. In dem Werk in Campana nahe der Hauptstadt Buenos Aires würden künftig nur noch Motorräder gefertigt, erklärte der Konzern. Grund sei eine globale Reorganisation der Produktionsstätten. Honda beschäftigt in Argentinien rund 1000 Menschen. Die Firma baut seit 2006 Motorräder in dem südamerikanischen Land, seit 2011 auch Autos.