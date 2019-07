Autobauer: Hyundai steigert Gewinn rasant - mehr Verkäufe in den USA

Dabei soll vor allem der überarbeitete SUV Palisade helfen. Der Anteil solcher Stadtgeländewagen am Modellangebot solle bis 2023 auf zwei Drittel von zuletzt 51 Prozent klettern. Im Zeitraum April bis Juni legten die Verkäufe in den USA in einem insgesamt schwächelnden Markt um drei Prozent zu. Daheim in Südkorea sorgten neue Modelle wie Palisade und der Sonata dafür, dass sich der Absatz um mehr als acht Prozent erhöhte.