 Autobauer : Hyundai und Kia wollen 2019 ihren Absatz steigern

Angepeilt hatten Hyundai und Kia zusammen 7,55 Millionen verkaufte Autos, doch das neueste SUV-Modell kam in den beiden größten Automärkten der Welt – China und USA – nicht so gut an wie erhofft. Analysten zufolge wäre 2018 das vierte Jahr in Folge, in dem die Konzerne ihre eigenen Absatzziele verfehlen.