Autobauer: IAA: BMW verpflichtet sich zu 1,5-Grad-Klimaziel

In der Nutzungsphase verspricht sich BMW vor allem Erfolge durch die stärkere Verbreitung von Elektroautos. Mitte des Jahrzehnts will BMW mit der „Neuen Klasse“ dem Geschäft mit Elektroautos zusätzlichen Schub verleihen. Bis 2030 soll mindestens jeder zweite verkaufte BMW nur noch mit Batterie fahren, Mini soll zur reinen Elektromarke werden. Allerdings haben die Münchner, anders als viele andere Autobauer, bislang kein Enddatum für die Verbrenner-Technologie genannt. Daneben gehören sie zu den wenigen Autoherstellern weltweit, die neben batterie-elektrischen Fahrzeugen auch noch an der Brennstoffzell-Technologie festhalten, bei der Strom aus Wasserstoff gewonnen wird.