Autobauer in der Krise: Opel nimmt seine Händler in die Mangel

Dennoch lässt sich die Kündigung kaum vom Sanierungsplan trennen. Opel-Chef Michael Lohscheller will, dass Opel 2020 erstmals seit fast 20 Jahren wieder Gewinne einfährt. Es ist just das Jahr, in dem der neue Vertrag mit den Händlern in Kraft treten soll. „Über geringere Kosten und Standards beim Händler und stärkere Konzentration will Lohscheller die Händlermarge kürzen“, sagt Dudenhöffer: „Die eingesparten Kosten sollen dann zu PSA wandern.“