Autobauer in der Krise: Opel sieht erste Sanierungserfolge – doch der Brexit belastet

HamburgDer defizitäre Autobauer Opel verbucht einem Magazinbericht zufolge erste Sanierungserfolge. Die „Erträge werden deutlich besser“, zitierte die „WirtschaftsWoche“ am Donnerstag Aussagen von Vorstandschef Michael Lohscheller bei einer Mitarbeiterversammlung am Vortag in Rüsselsheim.