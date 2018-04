Autobauer in der Krise: Opel steuert in eine ungewisse Zukunft

Die Beschäftigten in Rüsselsheim und anderswo sind leidgeprüft. Seit 1999 hat ihr Unternehmen keinen Gewinn mehr bei der Konzernmutter General Motors abgeliefert, die Sanierungswellen wechselten zwischenzeitlich so schnell wie die meist aus Detroit entsandten Manager an der Opel-Spitze. Unvergessen sind die umstrittenen Werkschließungen in Antwerpen (2010) und Bochum (2014) sowie die Opel-Krise im Jahr 2009, als IG Metall und Bundesregierung sich schon mit dem Zulieferer Magna einig waren, bevor GM den geplanten Verkauf an die Austro-Kanadier in letzter Minute stoppte.