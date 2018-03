Autobauer in der Krise: Opel will Tariferhöhung aussetzen

Bereits am Dienstag wurde bekannt, dass der Autobauer bei seiner Sanierung noch mehr Mitarbeiter mit Hilfe von Abfindungen loswerden will. Das mit dem Betriebsrat abgestimmte neue Programm richtet sich an Beschäftigte im Inland, die bislang nicht für den bereits im November erweiterten Vorruhestand oder die Altersteilzeit in Frage gekommen sind. Nach Informationen der „Wirtschaftswoche“ sollen pro Mitarbeiter bis zu 275 000 Euro brutto gezahlt werden. Manager und Auszubildende sollen von den neuen Abfindungen ausgenommen sein. Laut Gesamtbetriebsrat hatte das Management zunächst deutlich niedriger Sätze vorgeschlagen.