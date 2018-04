Autobauer in der Krise: Warum bei Opel noch mehr Krach droht

Schlimmer noch: Obwohl der Markt für neu zugelassene Pkw in Europa im vergangenen Jahr um mehr als drei Prozent zulegte, also gewachsen ist, konnte Opel lediglich 940.000 Fahrzeuge verkaufen. Das ist ein Minus beim Absatz im Vergleich zum Jahr 2016 von gut fünf Prozent. „Die Marktanteile von Opel schmelzen wie der Schnee in der Mittagssonne“, analysiert Dudenhöffer. Und auch für für 2018 und 2019 sieht der Professor kaum Besserung. Es fehle schlichtweg an zugkräftigen, neuen Modelle. In Summe ergebe das eine „toxische Mischung“ für Opel, so Dudenhöffer.