Autobauer Kölner Ford-Werke stellen wegen Chipmangel Produktion vorläufig ein

BMW kündigte vergangene Woche an, die Bänder infolge des Chipmangels stillstehen zu lassen. In Regensburg und im englischen Oxford wurde die Produktion für zwei beziehungsweise drei Arbeitstage ausgesetzt, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte. In beiden Werken werden normalerweise jeweils etwas weniger als 1000 Autos am Tag gefertigt. Der Chipmangel betrifft BMW dabei nicht direkt sondern indirekt über fehlende Teilelieferungen.



Auch Autohersteller Audi stoppte Ende April wegen Problemen bei der Versorgung mit Halbleitern am Standort Neckarsulm teilweise die Produktion. „Aufgrund fehlender Halbleiter-Teile findet bei den Modellen A6 und A7 in der Woche von 26. bis 30. April keine Produktion statt“, teilte das Unternehmen Mitte April mit. Die betroffenen Mitarbeiter gingen für diese Zeit in Kurzarbeit. Auch für den zweiten deutschen Produktionsstandort in Ingolstadt hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben Kurzarbeit beantragt.