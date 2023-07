Autobauer: Mercedes investiert Milliarden in digitale Weiterbildung

Der Autobauer Mercedes-Benz will bis 2030 mehr als zwei Milliarden Euro in die Qualifizierung Beschäftigter für Digitaljobs stecken. „In der massiven Transformation unserer Arbeitswelt ist und bleibt lebenslanges Lernen der Schlüssel zum Erfolg – für uns als Unternehmen ebenso wie für unsere Beschäftigten“, erklärte Personalchefin Sabine Kohleisen am Dienstag.