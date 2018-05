Autobauer: Musterverfahren zu VW-Übernahmeschlacht geht im Juni weiter

In dem Verfahren geht es um die Übernahmeschlacht zwischen der Porsche Automobil Holding SE und Volkswagen vor etwa zehn Jahren. Heute hält die Porsche-Holdinggesellschaft mit 52,2 Prozent die Mehrheit an Volkswagen. Der Versuch, 75 Prozent an VW zu übernehmen, wurde allerdings abgeblasen. Der Autobauer Porsche wurde zu einer Marke im VW-Konzern. Es gab Kursturbulenzen – was einige Anleger viel Geld kostete. Diese argumentieren, sie seien falsch informiert worden. Die Holding betrachtet sämtliche Klagen als unbegründet.