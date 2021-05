Autobauer Nissan macht weniger Verlust als erwartet

Der japanische Renault-Partner Nissan hat im zweiten Geschäftsjahr in Folge rote Zahlen geschrieben, den Vorjahresverlust jedoch verringert. Wie der vom Skandal um den angeklagten und in den Libanon geflohenen Ex-Chef Carlos Ghosn erschütterte Konzern am Dienstag bekanntgab, fiel zum Bilanzstichtag 31. März unterm Strich ein Fehlbetrag von 448,7 Milliarden Yen (3,4 Mrd Euro) an.