Autobauer: Nissan schraubt nach starkem Gewinnplus Prognose hoch

Die Sparte für Elektroautos, in der Renault mit Nissan weiter zusammenarbeiten will, soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 an die Börse gebracht werden. Parallel sprechen die beiden Unternehmen über eine Neuordnung ihrer Überkreuzbeteiligung. Die Japaner fühlen sich seit Jahren von den Franzosen dominiert, die 43 Prozent an Nissan halten. Umgekehrt hält Nissan 15 Prozent an Renault, allerdings ohne Stimmrecht.