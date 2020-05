Autobauer: Nissan und Renault wollen neue Strategie enthüllen

Erste Details ihrer künftigen Strategie wollen die beiden Konzerne demnach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zusammen mit ihrem dritten Allianz-Partner Mitsubishi bereits an diesem Mittwoch bekanntgeben. Am Donnerstag wolle Nissan dann seinen mit Spannung erwarteten Sparplan erläutern, Renault werde wahrscheinlich am Freitag folgen, sagten die mit den Plänen vertrauten Personen.