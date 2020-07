Autobauer: Porsche erweist sich im ersten Halbjahr bei VW als Ertragsstütze

Audi, lange der zweite Gewinnbringer des Konzerns, will sich wieder hochkämpfen. Dazu will der neue Vorstandschef Markus Duesmann die Marke mit den vier Ringen neu ausrichten und den alten Audi-Slogan „Vorsprung durch Technik“ mit neuem Leben füllen. Als Premiummarke soll Audi auch in der Elektromobilität eine Vorreiterrolle im Konzern übernehmen. Noch haben auch die Ingolstädter schwer mit der Corona-Krise zu kämpfen: Im ersten Halbjahr fiel ein Betriebsverlust von 750 Millionen Euro an - nach einem Gewinn von 2,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Umsatz brach um 29 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro ein.