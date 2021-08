Autobauer: Porsche plant erste Fertigung außerhalb Europas

Im Corona-Jahr 2020 lieferte Porsche in dem südostasiatischen Land über einen lokalen Partner 404 Fahrzeuge aus, wie ein Sprecher erklärte. Dies sei ein Plus von neun Prozent im Vergleich zu 2019. Porsche kündigte zudem einen neuen Entwicklungsstandort in Schanghai an. Dieser solle das Verständnis für die chinesische Kundschaft und deren spezielle Anforderungen stärken, so der Autobauer.