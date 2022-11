Autobauer: Renault baut Verbrennungsmotoren mit China-Partner Geely

Bei Elektroautos will Renault unterdessen mit seinem japanischen Partner Nissan weiter zusammenarbeiten. Nissan ist bereit, in ein dafür geplantes Joint Venture zu investieren. Die Verhandlungen darüber ziehen sich aber hin. Insidern zufolge meldete Nissan unter anderem Bedenken an, geistiges Eigentum über Verbrennungstechnologie mit Geely zu teilen. Nissan äußerte sich zunächst nicht zu der Vereinbarung zwischen Renault und Geely. Die Gespräche mit Nissan gingen weiter, erklärte Renault.