Autobauer: Renault und Nissan bestätigen Gespräche über Zukunft der Allianz

Nissan strebt nach Aussage eines Insiders an, dass Renault seinen Anteil an den Japanern so weit wie möglich reduziert, idealerweise auf 15 Prozent. Das sei als Ausgleich für einen Einstieg von Nissan bei der neuen Elektroauto-Sparte von Renault gedacht, sagte die mit dem Vorgang vertraute Person. Renault hält derzeit rund 43 Prozent an Nissan, Nissan im Gegenzug 15 Prozent an den Franzosen. Sollte Renault seinen Anteil reduzieren, habe das keine Auswirkungen auf die Allianz selbst, hieß es weiter.