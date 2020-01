Autobauer Renault verkauft 2019 weniger Autos

Der französische Autobauer hat 2019 einen Absatzrückgang um 3,4 Prozent auf 3,75 Millionen Fahrzeuge hinnehmen müssen. Ein Zuwachs in Europa von 1,3 Prozent auf 1,94 Millionen Autos konnte einen Einbruch von 17,2 Prozent in China und von knapp 20 Prozent in Afrika, dem Nahen Osten, Indien und der Region Pazifik nicht wettmachen.