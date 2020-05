Autobauer: Spekulationen um Rückzug von Nissan aus Europa

Unter Ghosn hatte Nissan vor allem in den USA hohe Preisabschläge gewährt, um Marktanteile zu gewinnen, was auf Kosten der Rendite ging. Im Rahmen der neuen Strategie will Nissan der Nachrichtenagentur zufolge auch die Kräfte mit seinen Partnern Renault und Mitsubishi besser aufteilen. So wolle sich Nissan bei Plug-in-Hybriden künftig an Mitsubishi orientieren und dem kleineren Partner auf den asiatischen Märkten außerhalb Chinas und Japans die Führung überlassen.