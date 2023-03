Autobauer: Stellenabbau bei GM: Konzern bietet Mitarbeitern Abfindungsverträge an

Mitarbeiter, die an dem freiwilligen Programm interessiert sind, müssen sich bis zum 24. März anmelden, teilte GM mit. Diejenigen, die Abfindungen annehmen, sollen das Unternehmen bis zum 30. Juni verlassen. „Durch eine dauerhafte Senkung der Strukturkosten können wir die Rentabilität der Fahrzeuge verbessern und in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt wendig bleiben“, hieß es in einer Mitteilung.