 Autobauer: Streit bei Opel um Plakate gegen PSA-Kurs

„Die wirtschaftliche Notwendigkeit des Teilverkaufs des Opel-Entwicklungszentrums ist uns nicht nachgewiesen worden“, erklärte der Darmstädter IG-Metall-Chef und Opel-Aufsichtsrat Jochen Homburg am Donnerstag. Er zweifelte in einer Mitteilung zudem die Finanzkraft des Dienstleisters für einen solchen Deal an. Auch fehle es weiter an PSA-Vorschlägen zur tatsächlichen Umsetzung früherer Investitionszusagen. Das bedeute nichts Gutes für die Opel-Werke im Inland und das Entwicklungszentrum.