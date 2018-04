Autobauer: Südkoreas GM-Tochter einigt sich mit Gewerkschaft auf Sanierungsplan

Um die Tochter zu erhalten, hofft GM auf Investitionen von der KDB und Steuervergünstigungen. Der Autobauer will zusätzlich zwei neue Modelle in Südkorea produzieren lassen, um die Wende zu schaffen. GM Korea verkaufte eigenen Angaben zufolge 2017 mehr als 132.000 Autos in Südkorea, etwa 392.000 Autos wurden exportiert. Der Absatz ging im Jahresvergleich um zwölf Prozent zurück.