Autobauer Toyota warnt bei einem ungeordneten Brexit vor Werkschließung

Toyota ist nicht allein mit seiner Vorbereitung: Unternehmen mit Produktionen in Großbritannien werden immer skeptischer, was die Aussichten für einen Brexit-Vertrag angeht. Konzerne wie Siemens Gamesa oder BMW haben vor Produktionsausfällen gewarnt, wenn Großbritannien ohne Vereinbarung austritt. So will der Münchner Autobauer seine jährlichen Werksferien auf den April vorziehen, um mögliche Risiken nach einem ungeordneten Brexit zu reduzieren.