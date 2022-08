Autobauer: Toyota will Milliarden in Batterieproduktion stecken

Der japanische Autobauer Toyota will bis zu 730 Milliarden Yen (5,3 Milliarden Euro) in das Batteriegeschäft in den USA und Japan stecken. Die Produktion solle zwischen 2024 und 2026 beginnen und die Produktionskapazität in den beiden Ländern um bis zu 40 Gigawattstunden erhöhen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.