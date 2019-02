 Autobauer: Volkswagen-Chef Ulrich Selzer wird Deutschland-Chef von Opel

Selzer war seit mehr als 15 Jahre in leitenden Vertriebspositionen in der Automobilbranche tätig, derzeit als Vertriebschef Deutschland bei VW. Zuvor arbeitete der studierte Betriebswirt unter anderen bei Toyota und BMW. Nun kehrt Selzer zu seinen Wurzeln zurück: Seine berufliche Laufbahn in der Autoindustrie begann 1993 bei Opel als Produktmanager für die Modelle Corsa und Tigra.