Autobauer: Volkswagen erhöht Löhne im US-Werk um elf Prozent

Ähnlich wie VW hoben auch andere tariffreie Autokonzerne die Löhne von Mitarbeitenden in ihren US-Fabriken an. So erhöht Honda ab Januar ebenfalls um elf Prozent, Nissan will zehn Prozent mehr zahlen, bei Toyota steigt der Stundenlohn um neun Prozent. Hyundai legte sich für längere Zeit fest mit einem Lohnplus wie bei den US-Konzernen von 25 Prozent bis 2028.