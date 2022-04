Autobauer: Volkswagen-Finanzchef erwartet erst 2024 Ende des Chipmangels

Volkswagen-Finanzvorstand Arno Antlitz rechnet damit, dass sich der Halbleitermangel in der Autobranche noch länger hinzieht. Er erwarte eine Normalisierung des Chip-Angebots erst 2024, bis dahin werde es eine strukturelle Unterversorgung geben, sagte er in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der „Börsen-Zeitung“. „Die Lage dürfte aus unserer Sicht 2023 zwar besser, das strukturelle Problem aber noch nicht vollumfänglich behoben sein.“