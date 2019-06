Autobauer: Volkswagen-Kernmarke liefert in China und Europa weniger Autos aus

WolfsburgDer Autobauer Volkswagen bekommt bei den Auslieferungen seiner Kernmarke VW Pkw weiter die schwächelnden Märkte in China und Europa zu spüren. „Der Mai war für Volkswagen bei den Auslieferungen ein Monat voller Licht und Schatten“, sagte Markenvertriebschef Jürgen Stackmann am Mittwoch in Wolfsburg.