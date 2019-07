Autobauer: Volkswagen montiert seinen letzten Käfer

Anders als in Deutschland wurde der Käfer in den USA in den 60er Jahren zu einem Symbol einer Hippie-Gegenkultur. Die Agentur Doyle Dane Bernbach bewarb das Fahrzeug mit hohem Wiederkennungswert mit dem Slogan „Think small“. Das hatte Erfolg: 1968 führte Volkswagen 40 Prozent seiner Käferproduktion in die Vereinigten Staaten aus.