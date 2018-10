Autobauer Volkswagen muss Absatzziel in China nach unten korrigieren

In China ist der Markt für Autos seit mehreren Monaten rückläufig. Nach Zahlen des Herstellerverbands CAAM („China Association of Automobile Manufacturers“) ging der Pkw-Absatz an Autohändler im September im Jahresvergleich um 12 Prozent zurück. Nach neun Monaten steht damit nur noch ein kleines Plus von 0,6 Prozent.