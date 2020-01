Autobauer: Volkswagen verkauft 2019 fast elf Millionen Fahrzeuge

Die Wolfsburger profitierten vor allem von der gestiegenen Nachfrage nach Stadtgeländewagen. Verkaufszuwächse verbuchte VW im vergangenen Jahr auf seinem größten Markt in China (plus 0,6 Prozent) sowie in den USA (plus 2,5 Prozent), Südamerika (plus 3,2) und Europa (plus 3,9).