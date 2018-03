Autobauer: Volkswagen will Börsengang der Truck-Sparte auf den Weg bringen

FrankfurtVolkswagen will in den nächsten Wochen formale Voraussetzungen für einen Börsengang seiner Nutzfahrzeug-Sparte Truck & Bus schaffen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Die Sparte solle dann in eine kapitalmarktfähige Gesellschaft wie eine AG umgewandelt werden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.