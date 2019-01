 Autobauer: Volkswagen zahlt Dieselprämie bundesweit – für drei Monate

HamburgVolkswagen weitet die Rabatte für den Tausch älterer Dieselautos in schadstoffärmere Wagen auf ganz Deutschland aus. Bei der Inzahlungnahme eines Diesel-Fahrzeugs eines beliebigen Herstellers mit Euro-4- oder Euro-5-Abgasnorm sollen zusätzlich zum Restwert zwischen 500 und 7.000 Euro gezahlt werden, kündigte die Marke VW am Mittwoch an.