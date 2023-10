Autobauer: VW, GM und Stellantis drohen in den USA Strafen in Milliardenhöhe

Der Vorschlag der US-Regierung, die Standards für den Kraftstoffverbrauch bis 2032 zu verschärfen, könnte die großen Autohersteller Milliarden kosten. Die Höhe der Strafen für die Nichteinhaltung der vorgeschlagenen Vorgaben für den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch (CAFE) sei „alarmierend“, hieß es am Freitag in einem Brief des American Automobile Policy Council (AAPC), der GM, die Chrysler-Mutter Stellantis und Ford Motor vertritt, an das Energieministerium.