Autobauer: VW investiert weitere 450 Millionen Euro in Akku-Fabrik in Salzgitter

Volkswagen will im Sommer mit dem Verkauf des ersten rein elektrischen Autos ID.3 beginnen, der in Zwickau produziert wird. In den nächsten Jahren sollen weitere Modelle folgen. So will VW zum Marktführer in der Elektromobilität aufsteigen. Dafür werden große Mengen an Batteriezellen benötigt, die der Konzern bisher vor allem von asiatischen Lieferanten bezieht.