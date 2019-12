Autobauer VW-Konzern macht bei Verkäufen weiter Boden gut

Im November legte VW erneut vor allem in Westeuropa zu, wo vor einem Jahr noch die Nachwehen der Umstellung auf das Abgas- und Verbrauchsprüfverfahren WLTP die Verkäufe stark eingeschränkt hatte. Das Auslieferungsplus in Westeuropa lag diesen November im Vergleich zum Vorjahr bei 7,5 Prozent; in Deutschland waren es plus 9,1 Prozent.