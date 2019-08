Autobauer: VW-Konzern verkauft im Juli weniger Fahrzeuge

„Der Volkswagen-Konzern ist solide ins zweite Halbjahr gestartet und hat in einem rückläufigen weltweiten Gesamtmarkt seinen Marktanteil erneut leicht ausgebaut“, erklärte Vertriebsleiter Christian Dahlheim am Freitag. Während der Konzern auf seinem Heimatmarkt Deutschland 6,3 Prozent weniger Fahrzeuge loswurde, stiegen die Auslieferungen in den USA und Südamerika jeweils um gut drei Prozent. Am stärksten steigerte sich Volkswagen in Brasilien mit plus 14,3 Prozent.