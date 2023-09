Autobauer : VW kündigt Betriebsvereinbarung zu 3-Schicht-Betrieb in Zwickau

Volkswagen hatte erst am Dienstag mitgeteilt, wegen schwächerer Nachfrage in den ersten beiden Oktoberwochen die Produktion der E-Autos ID.3 und Cupra Born an den Standorten Zwickau und Dresden auszusetzen. Während der ID.3 in der Gläsernen Manufaktur Dresden ab 16. Oktober wieder gebaut werden soll, sei die weitere Fahrweise in Zwickau noch offen. 2022 produzierte das Werk in Zwickau rund 218.000 Fahrzeuge bei einer Kapazität von rund 360.000.