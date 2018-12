Autobauer VW liefert im November weniger Autos aus

Damit sei ein neuer Auslieferungsrekord für 2018 in Reichweite, teilte Volkswagen mit. In den Vormonaten hatte Volkswagen bei den Auslieferungen wegen der schwierigen Umstellung auf das neue Abgas-Prüfverfahren WLTP deutlich Federn lassen müssen. Im November fiel der Rückgang in Europa mit 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat spürbar geringer aus - in Deutschland sanken die Auslieferungen in dem Monat um 4,9 Prozent auf 106 800 Fahrzeuge.