Autobauer VW-Papier an Politik fordert anhaltende Förderung von Plug-in-Hybriden und lehnt „faktisches Verbrennerverbot“ ab

Die „Empfehlungen“, die der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlagen, zielen beispielsweise auf eine anhaltende Förderung auch von Plug-in-Hybriden (PHEV). In diesen wird der ergänzende Verbrenner bei hohem Leistungsbedarf häufig zugeschaltet. Der Nutzungsanteil des Elektromotors solle künftig genau ermittelt werden, so Volkswagen.