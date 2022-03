Autobauer VW-Tarifbeschäftigte bekommen insgesamt 3000 Euro Bonus

Die Tarifbeschäftigten von Volkswagen erhalten für das vergangene Jahr eine insgesamt wieder etwas höhere Bonuszahlung. Nach dem schon im November überwiesenen Abschlag von 1700 Euro sollen mit dem Mai-Gehalt weitere 1300 Euro pro Person auf die Konten der Belegschaft fließen. Dies kündigte Betriebsratschefin Daniela Cavallo am Dienstag in der Firmenzeitschrift „Mitbestimmen“ an. Die erzielte Aufstockung soll sich aus einer zusätzlichen „Anerkennungsprämie“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im VW-Haustarif ergeben.