Autobauer VW verbessert offenbar Angebot für Europcar

Volkswagen kommt einer Übernahme des Autovermieters Europcar offenbar näher. Der Wolfsburger Autokonzern und die an dem französischen Unternehmen mehrheitlich beteiligten Hedgefonds befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Deal, bestätigte Europcar am Dienstag eine entsprechende Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Die Offerte liege bei etwa 50 Cent je Europcar-Aktie, was eine Erhöhung darstellen würde. Der Ausgang der Verhandlungen sei nicht sicher. Reuters hatte unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen gemeldet, das Angebot müsse noch von den Aufsichtsgremien beider Unternehmen am Mittwoch abgesegnet werden. Volkswagen lehnte einen Kommentar ab.