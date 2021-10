Autobauer: VW-Werk in Wolfsburg droht schwächste Produktion seit Jahrzehnten

Volkswagen gerät wegen der durch den Chipmangel verursachten Produktionsunterbrechungen in seinem Stammwerk Wolfsburg massiv unter Druck. In den ersten neun Monaten seien in der weltweit größten Automobilfabrik der Hauptmarke VW gerade einmal etwas mehr als 300.000 Fahrzeuge von den Bändern gerollt, sagte ein Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Volkswagen wollte sich nicht dazu äußern.