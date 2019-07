Autobauer: VW will Batteriezulieferer beim Aufbau der Produktion unterstützen

LeipzigVolkswagen will Batteriezulieferer mit finanzieller Unterstützung und der Gründung von Gemeinschaftsunternehmen dazu bringen, schneller ausreichende Kapazitäten für die Elektro-Offensive des Konzerns zu produzieren. „Nicht jeder Zulieferer ist überzeugt, dass die Elektromobilität in einer so großen Dimension kommen wird“, sagte Beschaffungsvorstand Stefan Sommer in einem am Montag veröffentlichten Gespräch.