Autobauer: VW will Werkstatt-Geschäft weiter ausbauen

Volkswagen will das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft trotz eines geringeren Wartungsaufwands von Elektroautos in den nächsten Jahren kräftig ausbauen. Ein Treiber dabei sollen erweiterte Dienste sein, die der Kunde für sein E-Auto online buchen kann und die dem After-Sales-Geschäft zugerechnet werden, wie der Konzern am Montag in Kassel mitteilte.