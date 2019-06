Autobauer: Wegrollgefahr: Porsche ruft fast 100.000 Autos in USA zurück

WashingtonDer Sportwagenbauer Porsche beordert in den USA zahlreiche Autos in die Werkstätten. Das Unternehmen ruft nach Angaben der US-Verkehrsaufsicht NHTSA vom Wochenende insgesamt rund 99.665 Cayenne und Panamera zurück. Wegen eines Getriebeproblems könne es dazu kommen, dass Fahrer irrtümlicherweise annehmen, in die „Park-Position“ geschaltet zu haben und den Zündschlüssel abziehen.